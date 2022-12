Shaqiri: “Bisogna fare i complimenti al Portogallo, è stato superiore. Spiace uscire di scena con questo risultato”

Il centrocampista offensivo della Svizzera, Xherdan Shaqiri , ha parlato in conferenza stampa dopo la debacle contro il Portogallo.

Queste le sue parole: “E’ sempre difficile analizzare una partita. Stasera abbiamo cambiato i nostri piani ma questa variazione non ha dato i suoi frutti: non ci siamo espressi a modo nostro, anche se eravamo ben consapevoli di quel che c’era da fare. Dobbiamo accettare le scelte del nostro commissario tecnico, anche se siamo rimasti un po’ sorpresi. Dobbiamo fare i complimenti ad una grande squadra come il Portogallo. Nella fase ad eliminazione diretta, viene punito ogni piccolo errore”.

Foto: sito Svizzera