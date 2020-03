Shandong Luneng, Fellaini rientra in Cina ed è positivo al Coronavirus

Marouane Fellaini, centrocampista dello Shandong Luneng, è risultato positivo al Coronavirus. Il tampone è stato fatto lo scorso 20 marzo, l’ex Manchester United, come riferisce il dipartimento sanitario, era appena sbarcato in treno a Jinan, cittadina nella provincia cinese di Shandong a 500 chilometri dall’Hubei (zona da cui è partita la diffusione del virus). Il belga di origine marocchina, compagno di Graziano Pellè, verrà messo in isolamento.