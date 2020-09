Shamrock Rovers-Milan: le formazioni ufficiali. Ibra c’è, Tonali in panchina

Il Milan torna in campo. Alle 20, i rossoneri cominceranno ufficialmente la nuova stagione in casa dello Shamrock Rovers per il secondo turno preliminare di Europa League, che si gioca in gara secca. Queste le formazioni ufficiali:

Shamrock Rovers (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, J. Byrne, Farrugia; Burke, Greene. A disp. Pohls, Marshall, Watts, Kavanagh, Callan, Williams, Oluwa. All. Bradley.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, Tonali, Brahim Diaz, Colombo, Krunic, Duarte, Laxalt.

Foto: Twitter Uefa