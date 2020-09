Shamrock Rovers, il tecnico Bradley: “Fantastico affrontare il Milan, è la regalità del calcio”

L’allenatore dello Shamrock Rovers, Stephen Bradley, ha commentato al sito ufficiale del club l’attesa per la sfida di giovedì di Europa League contro il Milan: “Sappiamo che ovviamente sarà una partita difficile, ci saranno momenti nella partita in cui soffriremo e dovremo barricarci. È normale quando giochi contro una squadra di questo livello, ma onestamente credo che abbiamo abbastanza qualità per causare loro dei problemi e per creare occasioni pericolose. È fantastico dare il benvenuto a Tallaght a ciò che è veramente la regalità del calcio. L’unico rammarico è che i nostri tifosi non potranno essere allo stadio. È veramente un peccato che non ci saranno in una serata del genere”.

Foto: The42