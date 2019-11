Shakhtar, Taison dopo i cori razzisti: “Amo la mia razza, combatto per il mio colore e per i miei diritti”

Taison, attaccante dello Shakhtar Donetsk ieri preso di mira dai tifosi della Dinamo Kiev con dei cori razzisti, ha pubblicato alcune parole su Instagram: “Amo la mia razza, combatto per il colore, tutto ciò che faccio è per noi, per amore. Non starò mai zitto davanti ad un atto così disumano e spregevole. Le mie lacrime erano di indignazione, ripudio e impotenza, perché non potevo fare nulla in quel momento. Ma ci viene insegnato presto ad essere forti e a combattere. Combattere per i nostri diritti e per l’uguaglianza. Il mio ruolo è combattere, battermi il petto, sollevare la testa e continuare a combattere sempre”.

Foto: Twitter Champions League