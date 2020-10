Shakhtar-Inter, le probabili formazioni

Dopo il pareggio interno contro il Moenchengladbach, l’Inter sarà di scena in Ucraina contro lo Shakhtar. Qualche modifica di formazione per Conte rispetto alla trasferta di Genoa, ritrova spazio Barella, fra i più in forma dei nerazzurri. Ecco le probabili formazioni:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) : Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Foto: sito ufficiale Inter