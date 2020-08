Shakhtar, il vice Severino: “Inter molto forte, ma vogliamo la finale”

Alla vigilia della semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar, il vice-allenatore del club ucraino Vitor Severino ha parlato al sito ufficiale della società: “L’Inter? È una squadra molto forte, con un allenatore eccellente e grandi giocatori. Partecipa costantemente alle competizioni europee e rappresenta un campionato top come la Serie A. La maggiore caratteristica dei club italiani, in particolare delle squadre allenate da Antonio Conte, è la loro eccellente organizzazione difensiva. A loro piace tenere molto la palla e aspettare che si aprano gli spazi. E poi con la qualità dei loro giocatori possono risultare davvero pericolosi in attacco”. Nonostante i complimenti per i nerazzurri, Severino vuole la finale: “Sarebbe un grande onore andare a Colonia e giocarci la finale. Daremo tutto per riuscirci”.

Foto: Shakhtar sito ufficiale