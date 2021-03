Shakhtar Donetsk-Roma, le ultime sulle probabili formazioni

Fonseca dovrà fare più di qualche cambio: privo degli infortunati Mkhitaryan, Veretout e Zaniolo, e con Smalling ai box, il tecnico cercherà di fare le scelte giuste anche in vista della sfida di sabato contro il Napoli. In porta c’è Pau Lopez, davanti a lui la linea a tre con Mancini, Cristante e Kumbulla. Bruno Peres si candida per sostituire Spinazzola, con Karsdorp che tornerà in campo dopo la panchina di Parma. In mediana si rivedrà Diawara, con lui lo spagnolo Villar. In attacco Borja Mayoral, alle sue spalle El Shaarawy e uno tra Pellegrini e Carles Perez.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Teté, Marlos, Patrick, Taison; Moraes

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, El Shaarawy; Mayoral

Foto: Twitter Roma