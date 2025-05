Sforbiciata di McTominay, Napoli a 45 minuti dallo scudetto. Anche l’Inter avanti a Como (de Vrij)

23/05/2025 | 21:40:47

Siamo a 45 minuti dalla fine del campionato e il Napoli è a 45 minuti dallo scudetto. Una sforbiciata di McTominay sta decidendo la sfida con il Cagliari.

Parte fortissimo il Napoli che ha una chance al 4′ con Raspadori, sinistro velenoso, palla sul fondo di poco. Poi cresce il Cagliari che ha due corner di fila, il Napoli difende bene e in ripartenza al 10′ Gilmour sbaglia e si fa intercettare da Sherri. Seconda chance campana. Napoli che passa al 42′ con McTominay che insacca con una straordinaria sforbiciata.

A Como prima chance per i lariani dopo 5 minuti, risponde l’Inter con Darmian al 7′, sfiorando il vantaggio nerazzurro. Escono poi i nerazzurri. Da calcio d’angolo, al 21′, colpo di testa di de Vrij e vantaggio nerazzurro. Nel finale, espulso Pepe Reina per il Como per una uscita pericolosa a piede alto su Taremi. Reina che lascia il calcio con un rosso amaro.

Foto: sito Napoli