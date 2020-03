Sfide europee a porte chiuse, il Consiglio superiore dello sport: “Napoli e Roma non sono a rischio”

Le sfide europee che coinvolgono le italiane sotto osservazione con le avversarie che chiedono le porte chiuse al pubblico. E’ stato richiesto alla Uefa di considerare l’ipotesi, intanto sulla questione è intervenuto il capo del Consiglio superiore dello sport, Irene Lozano: “In questo momento né Roma né Napoli sono considerate zone a rischio. Se la partita tra Barcellona e Napoli fosse in programma per domani si giocherebbe in totale normalità. La situazione però è in continua evoluzione e dobbiamo vedere gli eventuali sviluppi”.

Foto: Twitter Barcellona