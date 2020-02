Sfida con vista Champions. L’Atalanta per continuare a sognare, la Roma per ritrovare se stessa

Sfida con vista Champions.

Quando è tutto pronto per il fischio di inizio tra Atalanta e Roma, è questa la trama che farà da sfondo ai novanta minuti del Gewiss Stadium di Bergamo.

Gasperini chiede ai suoi la solita prestazione di intensità e qualità per volare via e allontanare le velleità di una Roma alla ricerca del riscatto.

Il tecnico – a lungo corteggiato dai giallorossi – prova ad aumentare il rimpianto in casa capitolina per quello che non è stato ma sarebbe potuto essere.

Fonseca, dal canto suo, si aggrappa alla tradizione che vede la Roma avanti con 52 vittorie rispetto alle 26 dell’Atalanta, mentre il pari è uscito per ben 37 volte in 115 incontri totali nella massima serie tra le due squadre.

Ci siamo: l’Atalanta per continuare a sognare in grande, la Roma per ritrovare se stessa.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta