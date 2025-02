Seys: “De Ketelaere è fantastico, non vedo l’ora di misurarmi con lui”

Domani, alle ore 18:45, andrà in scena l’andata dei playoff di Uefa Champions League tra Club Brugge e Atalanta. A parlare, durante la conferenza stampa di rito, è stato il terzino del Brugge, Joaquin Seys. Queste le sue parole: “Quando arriva la Champions League ci si prepara sempre in maniera differente. Ci sono le squadre migliori d’Europa e l’idea è quella di competere alla pari con loro. Giocare questa competizione è un sogno. L’anno scorso nessuno pensava che avrei potuto giocare sfide del genere, se qualcuno me lo avesse detto avrei risposto che fosse pazzo. De Ketelaere? Ciò che sta facendo è fantastico, sta mostrando tutte le sue qualità, il percorso che ha intrapreso è stupendo. Il mio non dovrà essere necessariamente così rapido, anche se ovviamente sogno di giocare all’estero un giorno. Per me è un giocatore fantastico, che guardo sempre e con il quale non vedo l’ora di misurarmi”.

FOTO: Joaquin Seys