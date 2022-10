Settimana perfetta per Scamacca: tre gol in tre partite. Secondo consecutivo in Premier. E il West Ham vince ancora

Settimana perfetta per Gianluca Scamacca, che segna 3 gol in 3 partite, 2 gol consecutivi in Premier, che sono valse anche due vittorie di fila al West Ham. L’ultima, oggi, poer 3-1 sul Fulham, che consente agli Hammers di salire a 10 punti, dopo un pessimo inizio di stagione.

Terzo gol in settimana per lui, dopo quello in Conference League, giovedì. Per Scamacca, buon inizio di stagione, con 4 gol in Conference League, 2 nei preliminari e ora 2 gol anche in Premier per confermarsi anche nel massimo campionato inglese.

Foto: twitter West Ham