Setti su Juric: “A volte si lascia trascinare. Le plusvalenze ci fanno sopravvivere nel modo giusto”

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina, commentando anche le parole di Juric sulla filosofia del club: “Sono soddisfattissimo e sarei bugiardo a dire il contrario, per essere arrivati dove siamo non credo sia fortuna, quanto il lavoro del mister e della società. La salvezza passa da questo agonismo. Le parole di Juric? Non ci ho parlato ma lo conosco e purtroppo o per fortuna è così, a volte si lascia trascinare. Sopravviviamo nel modo giusto grazie alle plusvalenze, e credo sia d’accordo con noi: la questione è l’onestà di cosa diciamo e dei programmi, e su quello sono tranquillo. La catena è molto corta tra me, lui e il direttore: il momento è particolare, noi non siamo un club grande e dobbiamo fare con le nostre forze. Abbiamo un rapporto libero e sincero, e ci sta che a volte possa andare oltre. Mi auguro che questo periodo possa aiutarlo a maturare per certe situazioni“.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona