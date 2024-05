Setti: “Senza la rivoluzione di gennaio il Verona non si sarebbe salvato”

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha fatto il punto della stagione in conferenza stampa. “Senza la rivoluzione di gennaio non ci saremmo salvati. Tanti giocatori non volevano restare più qua, l’unico era Ngonge che per ha avuto una valutazione elevata per non cederlo. Questo club vive di plusvalenze, non avendole fatte prima avrei dovuto farò dopo. Il club è in vendita? Di concreto ci sono stati solo degli avvicinamenti, il club è aperto a delle opportunità, se arriva il socio di capitale ben venga. Il futuro di Sogliano e Baroni? Nella mia esperienza ho capito che i contratti ci sono ma valgono poco. Vogliamo finire bene questo campionato, poi inizieremo a fare le valutazioni”.

Foto: sito ufficiale Verona