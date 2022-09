Setti: “Ridimensionamento? Noi non tratteniamo nessuno, al centro di tutto deve esserci il club”

Intervistato a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Lazio, il presidente del Verona, Maurizio Setti ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Posso solo dire che quando cambiamo giocatori veniamo sempre contestati, ma chi è arrivato farà bene. Il nostro club vive di questo, e chi arriva qui deve aver voglia di dimostrare. Chi inizia a mettere davanti il conto economico non è probabilmente nella società giusta. Noi non teniamo nessuno che non voglia restare, al centro di tutto dev’esserci il club”.

Riguardo alla condizione della squadra ha aggiunto: “Rispetto alla prima partita, nella quale abbiamo capito poco nonostante affrontassimo un grande avversario, oggi siamo molto più sereni. Abbiamo ritrovato le nostre certezze: manca qualcosa da sistemare ancora qualcosa, e qualche nuovo acquisto deve ancora raggiungere la migliore forma fisica, ma siamo molto più contenti”.

Foto: Twitter Verona