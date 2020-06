Setién: “Tutto il mondo ha visto cosa è successo ieri sera con il Real. Ci sono cose che non possiamo controllare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro l’Athletic Bilbao, Quique Setién, tecnico del Barcellona, ha commentato gli episodi dubbi che, ieri, sera, hanno regalato la vittoria al Real Madrid, scatenando diverse polemiche: “Contro l’Athletic servirà grande pazienza, dovremo stare attenti a tante cose in campo. Noi abbiamo gli stessi punti in classifica del Real Madrid, anche se loro ad oggi sono favoriti da una migliore differenza reti. Nessuno potrà sbagliare, da qui fino alla fine della Liga, e tutto potrà risolversi così all’ultima giornata. Il Barcellona non ha certo cambiato obiettivo ora che il Real le è passato avanti: vogliamo vincere le prossime otto gare e anche il campionato. Se Piqué aveva ragione a dire che non dipende tutto da noi se c’è di mezzo il Real? Ci sono cose che non possiamo controllare. Tutto il mondo ha visto la partita di ieri del Real Madrid e ha fatto le sue considerazioni. Piqué mi è sembrato sempre una persona intelligente…”

Foto: sito ufficiale FC Barcellona