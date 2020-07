Setién sul sorteggio di Champions: “Giusto giocare al Camp Nou”

L’allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha commentato sul sito ufficiale della competizione il sorteggio di Champions League. I blaugrana affronteranno in casa il Napoli nella gara di ritorno degli ottavi. Al San Paolo, la gara, era terminata 1-1.

“Sorteggio? Non avevo troppe pretese. Per noi è importante concentrarsi sulla partita contro il Napoli, quella è fondamentale. Giocheremo in casa nostra? Lo so, è giusto così.”

Foto: Sito ufficiale Barcellona