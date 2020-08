Setien: ” Sensazioni positive. Ho già scelto chi schiererò”

Nel pre match di Barcellona-Napoli in conferenza stampa dopo Busquets ha parlato anche l’allenatore Setien.

Ecco le sue parole:

Ha già pensato alla formazione?

“E’ abbastanza definita da qualche giorno. E’ vero che la posizione di qualche calciatore può cambiare, in base alla circostanza. Ma sì, ho già definito la formazione”.

Ha pensato che questa potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina del Barcellona?

“Lo sapevo che me l’avreste chiesto. La verità è che non mi è mai passato per la testa che questa potrebbe essere la mia ultima partita. Abbiamo pensato solo a questo match, consapevoli di poter raggiungere la Final Eight di Lisbona, con la stessa energia che tutti noi abbiamo adesso”.

Crede che la sua rosa sia attrezzata per vincere la Champions?

“Questo non si sa mai, avere più opzioni sarebbe meglio perché mi permetterebbe di scegliere. Abbiamo con noi tanti calciatori del Barça B, che devono aiutarci. Le circostanze sono quelle che sono, a tutti noi piacerebbe avere a disposizione tutti i calciatori. Ma non è così e dobbiamo adattarci. Manca qualche calciatore, ma pensiamo a giocare con i calciatori che abbiamo”.

Ha parlato con Arthur? Non si è presentato questa settimana.

“Ho parlato con lui prima che se ne andasse, come con tutti. Tutto ciò che ho potuto sapere l’ho saputo tramite il club. E’ una situazione che trascende la mia posizione. Mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, non posso dire altro”.

Dembelé sarà convocato?

“Sì, ci stiamo pensando. Ma per sfortuna gli allenamenti che ha potuto fare con il gruppo sono stati pochi. La realtà è che sarebbe un rischio abbastanza grande convocarlo. Potremmo farlo, ma sarebbe un rischio. La miglior decisione è quella di non convocarlo. Poteva giocare qualche minuto, ma è meglio così. Verrà con noi in Portogallo dopo aver fatto qualche altro allenamento in gruppo”.

Il Napoli è una squadra con una grande difesa, bravissima a ripartire. Saranno importanti le fasce?

“Il Napoli visto all’andata era diverso, c’è stata una evoluzione. La squadra è migliorata tantissima, è una grandissima squadra. In molti aspetti il Napoli è migliorato. Non è una squadra difensiva, con Gattuso ha il maggior possesso palla della Serie A. Difende bene, sa come farlo. E sa attaccare bene, facendo male agli avversari. Abbiamo studiato a fondo il Napoli, le varie situazioni che possono palesarsi in campo. Proveremo ad obbligarli a difendere il maggior tempo possibile perché in attacco hanno calciatori forti, che possono farci male”.

Cosa ti preoccupa di più del Napoli? Hai pensato alla difesa a tre?

“Abbiamo pensato un po’ a tutto. Per tanto tempo abbiamo pensato alla miglior opzione per affrontare questa partita. Siamo arrivati ad una variante, di cui non posso parlare. Il Napoli può farci male col pallone tra i piedi, i calciatori combinano bene. Non è facile contro noi. E’ una squadra che in questo periodo ha migliorato molto il suo possesso, le transizioni offensive. Si tratta di una squadra molto disciplinato, che si chiude bene, ogni spazio è chiuso. Gattuso ha tante alternative e il Napoli è in un buon momento, inoltre ci sono calciatori di gran qualità”.

Riqui Puig e Ansu Fati sono pronti per partire titolari in partite così importanti?

“Sia Riqui che Ansu sono in condizione. Hanno fatto abbastanza bene fin qui, potrebbero essere tranquillamente titolari. E’ una decisione che devo prendere io. Ma se giocheranno dall’inizio faranno bene”.

I calciatori accorpati dal Barça B sono pronti?

“Alcuni hanno giocato i playoff, ci sono stati degli infortuni e si sono allenati meno con la prima squadra. Ma abbiamo visto i calciatori e sappiamo cosa potrebbe darci in caso di necessità. Si tratta comunque di partite speciale, è un periodo incognita, non siamo abituati. Ma sono sicuro che faranno bene in caso di necessità”.

In cosa è migliorato il Barcellona?

“Nell’ultima partita abbiamo giocato e ho visto diversi miglioramenti. C’è mancata continuità in questa stagione. Stiamo correggendo gli errori. Non sempre si gioca con lo stesso rivale, le partite cambiano. Le emozioni della squadra contano. Non facciamo tutto bene e sempre, dobbiamo migliorare ancora”.

Foto: twitter Barcellona