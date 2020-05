Setien: “Pjanic è forte, mentre Lautaro sarebbe perfetto per noi”

Intervistato da BeIN Sports, il tecnico del Barcellona, lo spagnolo Quique Setien, ha parlato del mercato: “Vidal? Mi ha detto che vuole restare nel Barcellona. È un giocatore incredibile, per fisicità e intensità. Pjanic? A me piacciono i calciatori forti e lui è un grande, come lo sono altri che vengono accostati al Barcellona. Arthur alla Juve? Ha detto che vuole restare qui. Attacco? Ci sono almeno quattro attaccanti in giro che possono adattarsi al nostro gioco e Lautaro lo è. Neymar mi piacerebbe allenarlo, dopo aver allenato Messi.”