Setién: “Mi assumo la mia parte di responsabilità. Futuro? Mi vedo al Barça”

In vista della gara di domani contro l’Osasuna, il tecnico del Barcellona Quique Setién in conferenza stampa ha presentato la sfida parlando poi del suo futuro: “Il Real Madrid? E’ in vantaggio perché ha fatto sicuramente meglio, specialmente in queste otto partite. A volte sorgono circostanze imprevedibili ed è per questo che dobbiamo essere lì. Se non si vince mi assumo la mia parte di responsabilità, ma non tutta. Non mi sento così responsabile per aver pareggiato tre partite. Il Real ha avuto il merito di averle vinte tutte, noi avremmo potuto fare meglio, giocando le partite con più calma. Se in futuro mi vedo a Barcellona? Certamente, spero che venga valorizzato il lavoro fatto, non solo il risultato.”

