Setien: “Il pressing del Real ci ha messo in difficoltà. Messi? Niente ossessioni”

Primo Clasico e prima sconfitta per Quique Setien. Il tecnico del Barcellona, dopo il 2-0 rimediato al Bernabeu contro il Real, ha parlato così in conferenza: “Ottimo primo tempo, ma nella seconda parte della partita, dopo un periodo abbastanza positivo in cui siamo stati anche padroni del gioco, abbiamo pagato lo sforzo. Il Real Madrid ci ha pressato molto e ciò evidentemente ha minato la nostra fiducia. A volte siamo riusciti a uscire dalla loro morsa, in altre invece non ce l’abbiamo fatta. Hanno vinto, dobbiamo congratularci con loro. Messi non ha brillato come al solito? Leo è un giocatore importante, ma non possiamo ossessionarlo né essere ossessionati dalla sua presenza. Restano ancora molte giornate da qui al termine della Liga e possono ancora accadere molte cose”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona