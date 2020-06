Il tecnico del Barcellona, Quique Setién ha rilasciato una dichiarazione in riferimento ad Antonie Griezmann nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Leganès.

“Griezmann è indiscutibile, è un gran calciatore e continueremo ad avere fiducia in lui. Antoine sarà ancora protagonista perché è importante per la squadra e per il club.”

Foto: Twitter ufficiale Barcellona