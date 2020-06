Setién: “Giocare contro squadre chiuse è complicato. Rakitic? Un grande intenditore di calcio”

A seguito della vittoria sofferta contro l’Athletic Bilbao, il tecnico del Barcellona Quique Setién, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È una vittoria che ci consente di continuare a giocarcela. L’obiettivo è vincere tutte le partite. È stato un incontro simile a quelli giocati contro Leganés e Siviglia. Per noi è difficile giocare contro squadre chiuse, ma alla fine abbiamo trovato l’ingrediente vincente e, sebbene in ritardo, abbiamo vinto meritatamente. Rakitic? Non ha giocato dal primo minuto, ma quando è entrato ha fatto bene. E’ un grande intenditore di calcio, abile nel recuperare palloni e cimentarsi nelle azioni offensive.”

Foto: Sito ufficiale Barcellona