Setien: “Gattuso grande tecnico, il suo Napoli è pericoloso. Messi-Maradona? Mai visto qualcuno con la continuità di Leo”

Queste le parole di Quique Setien, allenatore del Barcellona, alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Ci dobbiamo aspettare la migliore versione del Napoli, in queste partite tutte le squadre danno il meglio. Domani sarà una gara difficile per entrambe le squadre, sarà giocata a viso aperto e io mi aspetto il Napoli migliore. Abbiamo visto ciò che sono capaci di fare e non solo in Champions, hanno superato rivali di grande capacità e blasone. Domani il mio esordio in Champions? Sì, la vivo in maniera molto speciale, anche perché debutterò in uno stadio ricco di storia. Sarà una sfida molto emozionante e spero possa restare nei migliori ricordi. Non poteva esserci esordio migliore che un palco come questo. Gattuso? E’ stato un grandissimo calciatore ed è un grande tecnico. Mi fa piacere che uno come lui abbia detto certe dichiarazioni su di me, mi è rimasto un buon ricordo di lui un anno fa in Europa League. Spero possa accadere anche domani, ma a prescindere da ciò alle sue parole do molte peso. Il Clasico? Affrontiamo prima questa partita. La gara seguente riguarderà un’altra competizione e proveremo a ottenere un risultato positivo, così come domani. Tutte le gare sono importanti e proveremo ad affrontarle nel migliore dei modi. La qualità più importante del Napoli di Gattuso? Io do sempre molto valore ai calciatori, sono loro che fanno la differenza. Se sono in un buon momento possono risolvere tutto e il Napoli ha giocatori straordinari, hanno sempre un piano di gioco che è molto chiaro. Vuole uscire sempre da dietro e ha dei giocatori che si legano bene con questa uscita della squadra e poi possono far male. Il Napoli di Gattuso ha risorse tecniche molto pericolose, ha calciatori molto buoni e quindi anche in fase difensiva bisognerà essere molto attenti. Domani Leo Messi giocherà nel campo di Maradona? I due giocatori non si possono comparare. Leo è un grandissimo giocatore, da 14-15 anni ad alti livelli e questa è la differenza col resto dei giocatori del suo livello. La differenza è proprio questa, non abbiamo mai visto un calciatore con la continuità di Leo. Dopo tanti anni continua a disputare gare come l’ultima che ha fatto. Maradona mi è piaciuto molto, è un giocatore che ci ha affascinato”, ha concluso Setien.

Foto: sito ufficiale Barcellona