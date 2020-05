Setien elogia Fabian Ruiz: “Ha molta classe ed è un ragazzo umile”

Intervenuto in diretta social sui canali ufficiali del club, il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha risposto alle domande dei tifosi: “Noi tutti vorremmo tornare a giocare – ha detto sulla ripresa – ma non mi piacerebbe vincere il campionato senza giocare le partite che restano. Vogliamo vincere anche la Champions.” Poi, a proposito della sfida di Champions contro il Napoli, Setien ha parlato anche di Fabian Ruiz, calciatore azzurro che apprezza molto e che ha allenato ai tempi del Betis Siviglia: “Regalò a tutto lo staff la sua maglia del Napoli, un omaggio molto importante perché rispecchia la classe e l’umiltà di un ragazzo che, quando eravamo al Betis, ci ha dato un apporto significativo per arrivare dove siamo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona