Setién: “E’difficile affrontare l’Atletico, è una squadra con un’identità precisa”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani sera contro l’Atletico Madrid, Quique Setién, tecnico del Barcellona, ha così parlato: “Le partite contro l’Atletico sono difficili. Sono una grande squadra con un’identità precisa. Ma le partite che verranno, come le precedenti, saranno importanti. E’ vero che tutto può succedere ma il margine è minore. Il dosaggio di Messi? Non è più difficile. E’ vero che ci sono sempre controversie. Nella vita ognuno ha il suo modo di vedere le cose. E’ normale che ci siano controversie. Non era nemmeno facile al momento. L’idea comune è quella che conta. E’ qualcosa di naturale. La comunicazione è buona e sono domande precise alle quali non do alcuna importanza.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona