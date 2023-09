Setien dopo l’esonero: “Ho sempre detto che per fare bene questo lavoro devi comprare il club”

Quique Setien non è più l’allenatore del Villarreal. Il tecnico è stato esonerato due giorni fa e oggi ha voluto lasciare un messaggio sui social: “Non è mai bello essere licenziati, ma fa parte dei rischi della professione che ho scelto. Quanto alle cause, giuste e ingiuste, ognuno di noi le interpreterà come fa più comodo, quindi non importa. Ho sempre detto che per fare bene questo lavoro devi comprare il club, e questo non era mio. La cosa positiva è che ho vissuto una nuova esperienza di vita, di rapporti umani, di emozioni e di calcio, ed è quello che resta. Adesso penso di essere più preparato rispetto ad un anno fa e, se avrò più opportunità, tutto ciò mi aiuterà a fare meglio le cose in futuro. Il mio obiettivo è sempre quello di lasciare un buon ricordo ovunque sia andato e sono sicuro di averlo raggiunto, non per i successi o i fallimenti che non hanno proprietario, ma per aver lavorato onestamente e trattato bene coloro che dipendevano da me. Sono grato al Villarreal CF per avermi dato l’opportunità di lavorare per il club, e soprattutto a tutti i dipendenti che ci trattavano quotidianamente come se fossimo una famiglia”.

Foto: Instagram Villarreal