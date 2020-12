Setién: “Dopo l’esonero ho cambiato numero di telefono e ho cercato di isolarmi”

Quique Setién, ex allenatore del Barcellona ha parlato in occasione del Boxing Day Solidario, evento organizzato dalla Federcalcio galiziana. L’ex tecnico dei blaugrana ha parlato della sua ultima esperienza in panchina, terminata dopo la pesante sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole: “Ho superato il lutto per quanto accaduto con il Barcellona, fa parte del nostro lavoro. Ho cambiato numero di telefono e ho cercato di vivere un po’ più isolato per stare più tranquillo. Voglio continuare a essere sempre lo stesso. Dei mesi al Barça ho ricordi buoni e cattivi come avvenuto anche nelle precedenti esperienze da allenatore. Ho incontrato cose davvero complicate, ma tornassi indietro tornerei al Barcellona e non mi pentirei mai di averlo fatto. Problemi con i calciatori? Mai avuti, eccezion fatta per tre o quattro in quattordici anni“.

Foto: sito ufficiale Barcellona