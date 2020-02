Setien: “Complimenti al Napoli, noi poco lucidi. Vidal? Secondo giallo eccessivo”

Queste le parole di Quique Setien, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa dopo l’1-1 del San Paolo contro il Napoli: “E’ stato difficile trovare spazi. Risultato buono? Sì, non siamo riusciti a creare occasioni, abbiamo avuto il controllo mentre loro hanno sfruttato una delle poche occasioni. E’ mancata un po’ di lucidità per superare la loro difesa, non è stato facile, nella ripresa è stato diverso, c’erano più spazi e sul pareggio erano più aperti perché loro erano più alti. Loro hanno fatto una grande partita, non è stato facile. Il risultato è buono, pareggio con gol va bene per il ritorno. Complimenti al Napoli, ma noi dovevamo avere più lucidità contro chi si chiude, serve pazienza, ma abbiamo controllato quasi tutta la partita. In casa avremo più opzioni ed è difficile difendere così tanto per così tanto tempo al Camp Nou. Vidal? Forse è stato severo l’arbitro perché tante volte si verificano quelle cose, la seconda mi è sembrata eccessiva, poi sono momenti di nervi, tensione, alcuni hanno questo temperamento. Perdiamo un giocatore importante. L’infortunio di Piqué? Riguarda la caviglia, ma non conosciamo ancora l’entità”, ha chiuso Setien.

Foto: sito ufficiale Barcellona