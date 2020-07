Setién coccola Vidal: “Sta dando tantissimo al Barça. Vuole stare ancora con noi”

Quique Setién, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito ad Arturo Vidal, il centrocampista ex Juventus che sta continuando a macinare prestazioni convincenti con la maglia del Barcellona.

“Vidal sta dando tantissimo al Barcellona. E’ insostituibile. Mi ritengo fortunao ad avere un calciatore così. Vidal ha un contratto con noi e ha voglia di restare.”

Foto: Twitter personale