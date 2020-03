Setien: “Barça-Napoli a porte chiuse? Sarebbe triste. Coronavirus? Ha ragione Klopp, non conta il nostro parere”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in merito alla possibilità di giocare a porte chiuse contro il Napoli in Champions: “Mi è già capitato. In quell’occasione andò bene, però sarebbe triste. La tifoseria è importante, ma dobbiamo seguire le indicazioni delle istituzioni competenti e nel caso faremo quello che servirà, ci sono più importanti di una partita. La situazione attuale? Fantastica, i giocatori stanno accettando tutto con spirito straordinario. Danno opinioni e ascoltano, sanno molto bene quello che ci serve. Cosa pensa delle parole di Klopp sul Coronavirus? Credo sia stata una risposta straordinaria. Non so che valore abbia la mia opinione su questo argomento, non capisco le domande su cose che non capisco né so. Dovete chiedere altro”.

Foto: Barcellona sito ufficiale