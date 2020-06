Setien: “Arthur-Juve? Situazione anomala, l’importante è che lasci un buon ricordo al Barça”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa in vista della sfida di Liga dei blaugrana contro il Celta, ha parlato anche di Arthur e dell’imminente chiusura dell’operazione con la Juve (affare che coinvolge Pjanic, come raccontato): “Quello che sta succedendo è assolutamente anormale. L’importante è che Arthur non si faccia condizionare e che dia il massimo in campo. Testa già alla Juve? È assurdo. La realtà è che qualsiasi giocatore si trovi in una situazione del genere deve tenere sempre in mente che la stagione non è finita e che rimangono partite importanti da giocare. Tutti vogliono finire al meglio, lasciare un buon ricordo e vincere qualcosa. Mi aspetto professionalità e responsabilità da parte dei calciatori fino all’ultimo giorno. Il club non mi ha detto che se ne sta andando e anche se lo avesse fatto continuerà comunque con noi fino all’ultimo allenamento. Se succede, cercherò di convincerlo che deve lasciare un buon ricordo. La cosa più importante è essere onorato fino all’ultimo giorno e sono convinto che lo farà”.

