Setien: “Ancora non ho realizzato di essere l’allenatore del Barça. Vi spiego la mia filosofia”

Quique Setien, fresco di nomina come nuovo allenatore del Barça, ha parlato ai canali ufficiali del club catalano in vista del primo impegno in campionato: “E’ successo tutto così rapidamente che devo ancora assimilare certe cose. Ancora non ho realizzato bene di essere il nuovo allenatore del Barcellona. Il giorno della presentazione è stato meraviglioso, uno dei più belli della mia vita, devo ancora leggere più di 600 messaggi sul telefono… La mia filosofia? Ho sempre voluto avere il pallone e mai corrergli dietro, sono certo che anche il 99% dei giocatori la pensi come me. Voglio che la mia squadra giochi bene sempre, è l’unico modo per tornare a casa felice. Se vinciamo 1-0 senza meritarlo sarò felice per i tifosi del Barça, ma non tornerò a casa soddisfatto”, ha chiuso Setien.

Foto: sito ufficiale Barcellona