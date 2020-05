Setien allo scoperto: “Lautaro? Può adattarsi perfettamente al mio Barcellona. Su Pjanic…”

Quique Setien manda un messaggio a Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del Barcellona, come vi raccontiamo da tempi non sospetti. Il tecnico blaugrana, durante un’intervista a beIN Sports, ha parlato così: “Dico sempre che mi piacciono tutti i grandi giocatori. Lautaro? Si parla di quattro o cinque giocatori in quel ruolo e chiunque potrebbe giocare nel Barcellona. Suarez si è riferito a Lautaro alcune volte, ed è un giocatore che può adattarsi perfettamente a quello che stiamo cercando in squadra. Pjanic? E’ un ottimo calciatore nonostante ci siano anche dei grandissimi che continuiamo a vedere sui giornali tutti i giorni”, le parole di Setien.

Foto: sito ufficiale Barcellona