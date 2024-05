Sesto posto Champions: perché ora la Roma spera davvero

L’Italia può portare sei squadre nella prossima edizione della Champions. L’Atalanta si era già qualificata in campionato, conquistando l’Europa League che garantirebbe l’accesso alla massima manifestazione europea per club ora può cedere il suo posto alla Roma (sesta). L’unica condizione è che l’Atalanta arrivi quinta, mantenendo l’attuale posizione in classifica, senza andare al terzo o al quarto posto. In tal caso la Roma andrebbe in Champions. Ricordiamo che l’Atalanta deve recuperare una partita (il 2 giugno contro la Fiorentina), ma già il prossimo turno potrebbe essere decisivo: se Juve e Bologna vincessero rispettivamente contro Monza e Genoa, basterebbe che l’Atalanta non battesse il Torino per spalancare le porte alla Roma. Altrimenti, bisognerebbe aspettare il recupero del 2 giugno.