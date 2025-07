Sesko, offerta shock dall’Arabia: pronti 40 milioni a stagione

15/07/2025 | 22:00:18

Offerta shock dall’Arabia per Benjamin Sesko del RB Lipsia. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, Al Hilal e Al Ahli sono pronte a mettere sul piatto un ingaggio da 40 milioni di euro a stagione. Il focus di Sesko, però, è solo sull’Europa e non prende in considerazione un trasferimento in Arabia in questa fase della sua carriera.

Foto: Instagram Lipsia