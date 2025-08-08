Sesko-United: storia di un accordo cercato, voluto e trovato

08/08/2025 | 12:15:17

Potrebbe essere questa la volta buona per il Manchester United. Da tanti, troppi anni la ricerca di un 9 di valore manca allo storico club inglese che nelle ultime stagioni ha raccolto poco rispetto a quanto seminato. Un lavoro di esplorazione costante quello della squadra mercato che ha portato all’ennesimo nome che passerà all’ombra di Old Trafford. Si tratta di Benjamin Sesko, la punta classe 2003 che – probabilmente – ricorderete per l’ottima prestazione sfoderata in Champions League contro la Juventus di Thiago Motta. Una partita che sembrava potesse rappresentare la chiave di volta per il futuro della Vecchia Signora. Tanto fumo negli occhi per i sostenitori di Madama ed ennesimo cambio di progetto servito. Ritornando alla questione Sesko, l’ormai ex Lipsia è sbarcato nel Regno Unito, pronto per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. Nonostante il pressing del Newcastle, il calciatore sloveno ha spinto per sposare la causa United. Accordo da 73,3 milioni di sterline – non pochi – per il prodotto delle giovanili del Krsko. Il giocatore si presenta ai tifosi dei Red Devils con un curriculum niente male: 21 reti messe a segno in 36 partite disputate in tutte le competizioni nella stagione 2024-25. Grandi margini di miglioramento, tanta fame di dimostrare un valore che dalle parti di Manchester è stato mostrato a solo sprazzi nel passato recente. Ora Manchester sogna in grande col gigante sloveno, sperando di aver trovato un faro che illumini la strada, da troppo tempo buia, del club di Ruben Amorim.

Foto: Instagram Lipsia