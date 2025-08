Sesko: il Newcastle insiste, ma l’attaccante vuole il Manchester United

06/08/2025 | 12:16:30

Testa a testa per per Benjamin Sesko, conteso tra due grandi potenze economiche: il Manchester United e il Newcastle. Come riportato da The Athletic, i Magpies continuano la loro rincorsa al giocatore, nella speranza di strappare il sì dell’attaccante del Lipsia. Il giocatore, però, come già noto da tempo, vuole solo i Red Devils.

Foto: Instagram Lipsia