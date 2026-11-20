Servette, Gertmonas operato: stop previsto di 3-4 mesi

20/11/2026 | 12:52:07

Il Servette perde Edvinas Gertmonas per diversi mesi. Il portiere lituano, infortunatosi durante la trasferta a Lugano, ha continuato a giocare stringendo i denti per tre mesi prima di sottoporsi all’intervento chirurgico. Per lui si prevede ora uno stop di circa 3-4 mesi, come si legge dai social della società svizzera: “Ferito durante la trasferta a Lugano, Edvinas Gertmonas ha stretto i denti per tre mesi per continuare a difendere i nostri colori. Operato da allora, il nostro portiere sarà indisponibile per una durata stimata di 3 a 4 mesi. Buon recupero Edvinas”.

foto: x Servette