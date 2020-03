Serie A, Giudice Sportivo: un turno a Donati e ad altri quattro squalificati

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle cinque gare disputate della 26^ giornata del campionato di Serie A. Comminata una giornata di squalifica per il giocatore del Lecce, Giulio Donati, per aver pronunciato un’espressione blasfema al minuto 16 del primo tempo. Provvedimento preso a seguito della prova tv.

Fermati per una giornata Bani, Santander, Schouten e Joao Pedro, per la quinta ammonizione stagionale. Ammenda di euro 2.500 alla soc. Lecce.

Squalifica per una giornata ed ammenda di 5000 euro per il vice allenatore della Roma, Nuno Alexandre Carvalho Campos “per avere, al termine della gara, urlato ripetutamente al Quarto Ufficiale in maniera irriguardosa epiteti nella sua lingua madre, accompagnando il tutto con un gesto delle braccia”.