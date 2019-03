Serie A, prosegue la 28ª giornata: oggi si giocano tre gare

Dopo l’anticipo del venerdì, vinto per 2-1 dal Cagliari contro la Fiorentina, prosegue la 28esima giornata di Serie A. Si parte alle ore 15.00 con la sfida del Mapei tra Sassuolo e Sampdoria, per poi spostarci a Ferrara per SPAL-Roma. A chiudere la sfida delle 20.30 tra Torino e Bologna. Di seguito il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano.

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria

18.00 Spal-Roma

20.30 Torino-Bologna

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus

15.00 Atalanta-Chievo

15.00 Lazio-Parma

15.00 Empoli-Frosinone

18.00 Napoli-Udinese

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Torino, Atalanta 44; Lazio** 42; Sampdoria 39; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32; Genoa, Cagliari 30; Udinese** 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 21; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno