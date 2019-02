Serie A: Lerager risponde a Destro, Bologna-Genoa è 1-1

Termina in parità il lunch match della 23esima giornata di Serie A. Un punto fondamentale in chiave salvezza sia per il Bologna che per il Genoa: al “Dall’Ara” padroni di casa in vantaggio dopo 16′ col primo gol in campionato di Mattia Destro, il pareggio del Grifone arriva alla mezzora grazie all’incornata di Lerager, alla sua prima rete italiana, su corner di Lazovic. Quattro punti in due gare per Sinisa Mihajlovic alla guida del Bologna: gli emiliani agganciano l’Empoli a quota 18, il Genoa consolida la sua posizione con 25 punti.

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO

20:30 Lazio-Empoli 1-0 (Caicedo)

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

20:30 Chievo-Roma 0-3 (El Shaarawy, Dzeko, Kolarov)

SABATO 9 FEBBRAIO

18:00 Fiorentina-Napoli 0-0

20:30 Parma-Inter 0-1 (Lautaro Martinez)

DOMENICA 10 FEBBRAIO

12:30 Bologna-Genoa 1-1 (Destro – Lerager)

15:00 Atalanta-Spal

15:00 Sampdoria-Frosinone

15:00 Torino-Udinese

18:00 Sassuolo-Juventus

20:30 Milan-Cagliari

Classifica: Juventus 60; Napoli 52; Inter 43; Lazio, Roma 38; Milan 36; Atalanta 35; Sampdoria 33; Fiorentina 32; Torino 31; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 24; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli 18; Bologna 17; Frosinone 13; Chievo* 9.

* meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Genoa