Serie A: stangata per Ola Aina, sanzionata l’Inter per cori contro Kessie

Il giudice sportivo ha fermato per tre turni il giocatore del Torino, Ola Aina. Come si legge nel comunicato diramato sul sito della Lega Serie A, l’esterno granata ha assunto un atteggiamento intimidatori nei confronti del direttore di gara. Aina salterà le sfide contro Fiorentina, Sampdoria e Parma. Inoltre sono stati fermati per un turno i seguenti calciatori: Lyanco (Bologna), Pezzella (Fiorentina), con ammenda di 1.500 euro, Goldaniga (Frosinone), Nkoulou (Torino), Pavoletti (Cagliari), Silvestre (Empoli), Piotr Zielinski (Napoli). Nel comunicato c’è anche una sanzione del Giudice Sportivo nei confronti dei tifosi dell’Inter. Il ‘Secondo Anello Verde’ è stato chiuso per un turno perché al settimo e al 39esimo del primo tempo, in percentuale significativa rispetto agli occupanti, sono partiti cori di discriminazione razziale confronti del calciatore del Milan Franck Kessie. La pena è stata sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Foto: Goal.com