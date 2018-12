Serie A, Giudice Sportivo: squalificati per due turni Ceppitelli, Srna e Djuricic

Sono giunte le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quindicesima giornata di Serie A: due turni di squalifica per i giocatori del Cagliari Luca Ceppitelli e Darijo Srna, espulsi durante il match contro la Roma. Cartellino rosso e stessa sanzione per Filip Djuricic del Sassuolo. Una giornata di squalifica invece per gli espulsi Bartosz Bereszynski della Sampdoria, Fabio Depaoli del Chievo, Domenico Criscito del Genoa, Nikola Milenkovic della Fiorentina. Fermi per un turno anche i diffidati e poi ammoniti Rodrigo Bentancur della Juventus, Edimilson Fernandes e Jordan Veretout della Fiorentina. Infine per le società ammenda per Inter, Cagliari e Genoa.

Foto: logo Serie A