Serie A, Giudice Sportivo: due turni a Ilicic. Ammende per Juve, Roma e Udinese

Sono giunte le decisioni del Giudice Sportivo dopo la tredicesima giornata di Serie A: due turni di squalifica e ammonizione con diffida per il calciatore dell’Atalanta Josip Ilicic “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, al 39′ del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose accompagnate da gesto plateale”. Fermato per una giornata anche il tecnico del Genoa Ivan Juric, 5.000 euro di ammenda per Simone Inzaghi della Lazio.

Ammende da 10.000 euro a Roma “per avere i suoi sostenitori, al 6′ del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra” e Udinese “per essersi uniti i propri sostenitori, al 6′ del primo tempo, al coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra intonato dalla tifoseria avversaria”. Il Giudice Sportivo ha, inoltre, multato la Juventus di 15.000 euro “per avere i suoi sostenitori, al 36′ del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra; recidiva”. Infine, ammende anche a Sampdoria (5.000 €), Atalanta (3.000 €), Bologna(3.000 €) e Parma (2.000 €).

Foto: Atalanta sito ufficiale