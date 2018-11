Serie D: vittorie per Avellino e Reggio Audace. Non vanno oltre il pari Modena e Cesena

Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie D. Oltre al successo del Bari in casa del Gela, si segnalano le vittorie di Avellino e Reggio Audace, mentre finiscono in pareggio il Modena ed il Cesena. La squadra irpina supera per 1-2 l’Ostia Mare nel girone G. La Reggio Audace in casa trionfa per 3-0 l’Oltrepo Voghera. Non riesce a fare lo stesso il Modena, che pareggia per 1-1 in casa del Pavia sempre nel girone D. Infine pari anche il Cesena. I bianconeri impattano per 1-1 sul campo del Città di Campobasso nel girone F.

Foto: logo Serie D