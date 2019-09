Nella terza giornata di Serie D, vincono in trasferta Foggia e Palermo. Nel girone H i satanelli trovano la seconda vittoria consecutiva sul campo della Nocerina grazie al rigore di Gentile e al raddoppio di Tortori. Nel girone I il Palermo trova lo stesso identico risultato in casa del Roccella. In rete vanno Doda e Ambro, che permettono ai rosanero di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno.