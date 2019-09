Doppia vittoria per Foggia e Palermo costrette a ripartire dalla serie D. I satanelli, da poco affidati a Ninni Corda dopo l’addio di Mancini, si sono sbarazzati dell’Agropoli (girone H) per 2-0 con gol di Gentile e Iadaresta. Nel girone I il Palermo ha battuto il San Tommaso per 3-2, a segno Ricciardo(doppietta) e Kraja.