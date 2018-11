Serie D, vincono Avellino, Reggio Audace e Modena. Sconfitta per il Cesena

Si è conclusa l’undicesima giornata di Serie D. Oltre al successo del Bari di misura sulla Palmese, si segnalano le vittorie di Avellino, Reggio Audace e Modena, mentre finisce sconfitto il Cesena. La squadra irpina supera per 3-1 la Vis Artena nel girone G. La Reggio Audace in trasferta schianta per 4-0 la Sasso Marconi. Fa lo stesso il Modena, che vince per 4-1 in casa contro la Calvina sempre nel girone D. Infine il Cesena è l’unica “big” a cadere. I bianconeri perdono per 1-0 sul campo del Pineto nel girone F.

Foto: logo Serie D